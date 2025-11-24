Стратегический союз Анкары и Баку позволяет эффективнее управлять процессами в регионе

Сформировавшиеся между Анкарой и Баку стратегические союзнические отношения позволяют более эффективно управлять процессами, происходящими в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент турецкого Центра ближневосточных исследований (ORSAM) Кадир Темиз, выступая на проходящем в Шуше Первом форуме мозговых центров Азербайджана и Турции.

"Эксперты отмечают, что, хотя обе страны являются отдельными государствами, их интересы и политика могут различаться в различных аспектах, однако схожесть стратегического видения и основных принципов является базовым условием этого союза, и это серьезный сигнал для других стран об укреплении взаимного сотрудничества", - подчеркнул он.

По его словам, основные направления, формирующие политику Турции на Ближнем Востоке, должны обсуждаться в координации с азербайджано-турецким сотрудничеством. Особого внимания заслуживают три ведущих направления региональной политики Турции. Первое из них - это подход к вопросам безопасности и стабильности. Второе - дипломатические отношения и региональное сотрудничество. Третьим столпом ближневосточной стратегии Турции являются геоэкономические проекты, охватывающие энергетическую безопасность и транспортные коридоры.

"Третье направление играет особо важную роль в развитии азербайджано-турецких отношений. Зангезурский коридор, Средний коридор, линии электропередачи и логистические маршруты превращают две страны во взаимодополняющую модель сотрудничества. Кроме того, реализуемый совместно Турцией и Ираком проект "Дорога развития" - транспортная линия, начинающаяся в Басре и простирающаяся через Турцию в Европу, - создает новые возможности для экономической интеграции в регионе. Если ситуация в Сирии в будущем стабилизируется, возможно, эту линию можно будет расширить. В итоге эти три основных направления ближневосточной политики Турции - безопасность, дипломатия и геоэкономические отношения - служат дальнейшему углублению стратегического партнерства с Азербайджаном. Такая модель не только усиливает региональное влияние двух стран, но и создает новые платформы для стабильности и развития на Ближнем Востоке и Южном Кавказе", - сказал Кадир Темиз.