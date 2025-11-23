Трамп обвинил конгрессменов-демократов в предательстве

Президент США Дональд Трамп назвал предателями шестерых демократов в конгрессе за то, что они призывали американских солдат игнорировать его распоряжения. Об этом хозяин Белого дома сообщил 23 ноября в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Предатели, которые приказали военным не подчиняться моим приказам, должны сидеть в тюрьме прямо сейчас. (...) Это было подстрекательство к мятежу на самом высшем уровне", - написал Трамп.

Он добавил, что подстрекательство расценивается как серьезное преступление, и уточнил, что многие правовые эксперты разделяют его точку зрения.

"Многие выдающиеся ученые-правоведы согласны с тем, что предатели-демократы, которые приказали военным не подчиняться моим приказам, совершили преступление серьезных размеров", - заключил глава Белого дома.