https://news.day.az/world/1797310.html Трамп обвинил конгрессменов-демократов в предательстве Президент США Дональд Трамп назвал предателями шестерых демократов в конгрессе за то, что они призывали американских солдат игнорировать его распоряжения. Об этом хозяин Белого дома сообщил 23 ноября в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
