Президент Ильхам Алиев: Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема

Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего 24 ноября в Баку Форума солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств.

Президент Азербайджана отметил, что одержанная пять лет назад Победа в Карабахе является источником общей радости и гордости тюркских народов.

"Убежден, что реконструируемые в настоящее время Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, предстоящее открытие Зангезурского коридора сыграют важную роль в развитии и укреплении сотрудничества между тюркскими государствами", - говорится в обращении главы государства.