https://news.day.az/sport/1797311.html Азербайджанские спортсмены завоевали медали на Кубке мира по борьбе на поясах - ФОТО В Уфе (Россия) завершились индивидуальные и командные соревнования Кубка мира по борьбе на поясах. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представители Азербайджана добились ярких результатов и поднялись на пьедестал в нескольких категориях. В индивидуальных выступлениях Ельнур Абдуллаев завоевал серебряную медаль.
Азербайджанские спортсмены завоевали медали на Кубке мира по борьбе на поясах - ФОТО
В Уфе (Россия) завершились индивидуальные и командные соревнования Кубка мира по борьбе на поясах.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представители Азербайджана добились ярких результатов и поднялись на пьедестал в нескольких категориях.
В индивидуальных выступлениях Ельнур Абдуллаев завоевал серебряную медаль. За выдающуюся техническую работу на протяжении турнира организаторы также наградили Абдуллаева специальным кубком.
В командных соревнованиях женская сборная в составе Фидан Гусейновой, Шаханы Мамедовой и Гезель Зутовой показала успешное выступление и завоевала бронзовые медали.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре