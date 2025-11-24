Звезда фильмов ужасов ушел из жизни в 81 год

Звезда фильмов ужасов, немецкий актер Удо Кир умер в возрасте 81 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает DiscussingFilm в соцсети Х со ссылкой на режиссера Хидео Кодзиму.

Причина смерти актера не уточняется.

Кир сыграл в более чем 200 фильмах, в их числе: "Дракула 3000", "Блейд", "Конец света", "Хэллоуин 200" и многих других. Должен был сыграть главную роль в следующей хоррор-игре OD, съемки которой были перенесены на 2026 год.

"Когда мы встретились в Милане в конце сентября, он сказал мне, с каким нетерпением ждет возобновления съемок в следующем году. Он и тогда был полон энергии и смешил меня своими обычными "удоизмами". Я до сих пор не могу в это поверить", - вспоминает Хидео Кодзима.

В последние годы своей жизни Удо Кир активно снимался в различных кинокартинах, в том числе сыграл Ганса (главную роль - прим. - "Лентой.ру") в "Секретном агенте" 2025 года.