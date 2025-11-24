https://news.day.az/society/1797472.html Необычное поведение водителя в Габале попало на ВИДЕО В Азербайджане внимание привлёк случай, когда женщина-водитель ехала по встречной полосе, хотя дорога была полностью свободна. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, пользователь, разместивший видео в соцсетях, отметил, что сколько бы сигналов ей ни подавали, она так и не вернулась на свою полосу.
В Азербайджане внимание привлёк случай, когда женщина-водитель ехала по встречной полосе, хотя дорога была полностью свободна.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, пользователь, разместивший видео в соцсетях, отметил, что сколько бы сигналов ей ни подавали, она так и не вернулась на свою полосу.
Кадры были сняты в Габале, на дороге к селу Вендам:
