Румыния увеличила импорт нефти из Азербайджана

В январе-октябре этого года из Азербайджана в Румынию было экспортировано сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 475,9 миллиона долларов США и в объёме 869,6 тысячи тонн.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель в стоимостном выражении вырос на 125,1 миллиона долларов США или на 35,7% и по объему - на 283,9 тысячи тонн или на 48,5%.

В течение рассматриваемого периода Румыния заняла 5-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть и нефтепродукты.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года Азербайджан экспортировал около 20,8 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму свыше 10,9 миллиарда долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, этот показатель в денежном выражении уменьшился на 1,9 миллиарда долларов (15%), а по объёму вырос на 182,6 тысячи тонн (0,9%).