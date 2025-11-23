В ряде районов Баку 5 дней будут перебои в подаче воды
С 25 по 29 ноября в режим водоснабжения Хазарского, Ясамальского, Сабунчинского, Хатаинского районов города Баку, а также некоторых районов Абшеронского района, включая город Хырдалан, будут внесены изменения, в связи с чем возможны временные перебои в подаче воды.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.
Согласно информации, это будет сделано в рамках работ по улучшению водоснабжения населения и повышению эксплуатационной устойчивости водопровода Огуз-Габала-Баку.
Ремонтно-восстановительные работы на магистральном водопроводе являются одной из текущих мер, принимаемых для предотвращения дефицита воды, который может возникнуть в летние месяцы.
