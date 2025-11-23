Веник в Ереване и фантомные боли
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Алексей Венедиктов приехал в Ереван и вновь начудил.
Day.Az представляет публикацию:
Алексей Венедиктов приехал в Ереван - и в перерывах между капустниками, на которых он чешет сбежавших из РФ, дал интервью местному изданию Civilnet.
Битый час Веник и ведущий, герой эротических снов любого логопеда - Аршалуйс Мгдесян - разглагольствовали про распад империй, Сталина, Украину и, конечно, про Карабах. Фантомные боли обсуждали, в общем.
Венедиктов утешал Мгдесяна, мол не думайте, карабахская война не окончена, она мол, жива в головах. Исторический это, оказывается, вопрос.
Причем тут история, дядь Леша? Это не вопрос истории, это вопрос медицины. Тридцать лет пациенты болели, в 2020-м им провели курс интенсивной 44-дневной терапии. В 2023-м году сделали бустерную дозу - и пациенты вышли в ремиссию.
Будет рецидив - курс придется пройти повторно, всего и делов.
И если в каких-то головах карабахский вопрос до сих пор не решен, то это проблемы тех самых голов.
