Сопартийцы Стармера предсказали ему досрочную отставку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может покинуть пост уже в 2026 году. Об этом пишет британское издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все большее число людей предсказывают, что он уйдет в отставку по собственному желанию в мае следующего года после выборов в местный совет и выборов в парламент Шотландии и Уэльса, которые, по прогнозам, будут катастрофическими для лейбористов", - сообщили британские журналисты.

Признаком того, что Стармер уже готовится к отставке, британские журналисты назвали его спокойствие и отстраненность на фоне обвального снижения рейтинга партии по результатам опросов населения. Также журналисты усмотрели нечто прощальное в открытом поздравлении Стармера своему сыну в Международный мужской день, которое стало для политика отходом от прежней сдержанности в высказываниях о своей семье.