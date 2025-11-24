Кадры спасения пострадавших при взрыве на Нариманово

Как сообщалось ранее, на улице А.Раджабли в Наримановском районе Баку произошел взрыв в пятиэтажном здании. На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Служба спасения особого риска МЧС, а также Бакинского регионального центра.

Как сообщили Day.Az в МЧС, при оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено: в пятиэтажном офисном здании произошёл взрыв без последующего возгорания, что привело к разрушениям.

Благодаря оперативной спасательной операции, проведенной силами МЧС, удалось спасти 7 человек, на территории приняты необходимые меры безопасности.

По факту происшествия соответствующие структуры проводят расследование.