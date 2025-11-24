https://news.day.az/society/1797426.html Взрыв в Наримановском районе Баку На экстренную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила первоначальная информация о взрыве на одном из объектов, расположенных на улице А. Раджабли в Наримановском районе Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС.
На экстренную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила первоначальная информация о взрыве на одном из объектов, расположенных на улице А. Раджабли в Наримановском районе Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС.
К месту инцидента оперативно направили подразделения Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, а также силы Бакинского регионального центра.
Дополнительные сведения будут предоставлены позже.
