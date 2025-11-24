Взрыв в Наримановском районе Баку

На экстренную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила первоначальная информация о взрыве на одном из объектов, расположенных на улице А. Раджабли в Наримановском районе Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС.

К месту инцидента оперативно направили подразделения Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, а также силы Бакинского регионального центра.

Дополнительные сведения будут предоставлены позже.