В Премьер-лиге Азербайджана определили лучший гол октября

Футболист "Сабах" Кахим Паррис был награжден как автор лучшего гола октября в рамках проекта "Гол месяца" Мисли Премьер-лиги Азербайджана/

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, награда была вручена игроку перед матчем XII тура "Сабах" - "Шамахы".

Церемонию провел директор по медиа и маркетингу ПФЛ Санан Абдуллаев.