https://news.day.az/sport/1797342.html В Премьер-лиге Азербайджана определили лучший гол октября Футболист "Сабах" Кахим Паррис был награжден как автор лучшего гола октября в рамках проекта "Гол месяца" Мисли Премьер-лиги Азербайджана/ Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, награда была вручена игроку перед матчем XII тура "Сабах" - "Шамахы". Церемонию провел директор по медиа и маркетингу ПФЛ Санан Абдуллаев.
В Премьер-лиге Азербайджана определили лучший гол октября
Футболист "Сабах" Кахим Паррис был награжден как автор лучшего гола октября в рамках проекта "Гол месяца" Мисли Премьер-лиги Азербайджана/
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, награда была вручена игроку перед матчем XII тура "Сабах" - "Шамахы".
Церемонию провел директор по медиа и маркетингу ПФЛ Санан Абдуллаев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре