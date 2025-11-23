https://news.day.az/sport/1797342.html

В Премьер-лиге Азербайджана определили лучший гол октября

Футболист "Сабах" Кахим Паррис был награжден как автор лучшего гола октября в рамках проекта "Гол месяца" Мисли Премьер-лиги Азербайджана/ Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, награда была вручена игроку перед матчем XII тура "Сабах" - "Шамахы". Церемонию провел директор по медиа и маркетингу ПФЛ Санан Абдуллаев.