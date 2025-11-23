Турецкий министр поблагодарил Азербайджан

Как известно, решением, принятым в рамках 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), проходившей в городе Белен (Бразилия), Турецкая Республика станет страной-хозяйкой COP31.

Как сообщает Day.Az, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум в своем выступлении на мероприятии и на пресс-конференции поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку, оказанную в процессе переговоров.