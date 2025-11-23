Украинская делегация начала работу в Женеве по мирному плану США

Украинская делегация начала работу в Женеве по мирному плану, предложенному США, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве", - написал он в телеграм-канале.

Как рассказал Ермак, он провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером соответственно.

Следующая встреча запланирована с американской делегацией, добавил глава офиса украинского лидера. "В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах", - уточнил Ермак.