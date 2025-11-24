Астроном заявил о резкой смене курса «инопланетного корабля» в Солнечной системе

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который, по одной из версий, имеет инопланетное происхождение, резко сменил курс в Солнечной системе. Он может направляться к Юпитеру, чтобы доставить к нему технологические устройства, рассказал в своем блоге ученый Гарвардского университета Ави Леб, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С этой целью 3I/ATLAS должен добраться до гравитационного радиуса Юпитера - так называемый радиус Хилла, внутри которого гравитация Юпитера сильнее гравитационного поля Солнца", - пояснил астроном.

Леб полагает, что недавнее негравитационное ускорение "инопланетного корабля" могло быть связано с коррекцией курса относительно Юпитера, и уровень этого ускорения был специально настроен. Теперь, если специалисты найдут какие-либо технологичные спутники Юпитера, можно будет утверждать, что планета интересна для внеземной цивилизации.