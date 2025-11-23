Президент Украины Володимир Зеленский высказался по поводу проводимых в Женеве переговоров по предложенному СШA мирному плану по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает Day.Az.

"Первые отчеты украинской делегации, которая работает в воскресенье в Швейцарии, свидетельствуют о том, что американские предложения по прекращению войны могут учесть критически важные для национальных интересов Украины элементы. Продолжаются усилия для повышения эффективности этих элементов на пути к достижению главной цели, на которую рассчитывает украинский народ - наконец-то положить конец кровопролитию и войне", - написал украинский лидер в своем телеграм-канале.