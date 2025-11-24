Что нужно знать перед покупкой восстановленного смартфона?

Если вы планируете приобрести новый смартфон, стоит заранее убедиться, что устройство действительно новое. На рынке встречается множество восстановленных моделей, и сами по себе они не являются проблемой. Однако разница между официально восстановленным гаджетом и телефоном, собранным из разрозненных деталей, может быть существенной - и платить за "новинку", которая уже побывала в ремонте, неприятно, передает Day.Az.

Как определить, что смартфон восстановлен

Начните с проверки IMEI. Наберите комбинацию *#06#, после чего сверите показанный номер с тем, что указан в меню устройства и на коробке. Если значения отличаются, значит, смартфон разбирали и меняли части - такой аппарат уже не считается новым.

Также уделите внимание состоянию аккумулятора. Если показатель ёмкости ниже 100%, велика вероятность, что устройство уже было в использовании. Даже при замене батареи в сервисе стоит уточнить подробности.

Осмотрите корпус и дисплей. Небольшие царапины, следы разборки, неравномерная подсветка, микроартефакты на экране или мелкие вмятины часто свидетельствуют о ремонте или замене элементов. Даже хорошие сервисы не всегда могут полностью скрыть такие следы.

Стоит ли покупать восстановленный смартфон

Рефаб может быть выгодной покупкой, но только если известно, кто именно выполнял восстановление и какие работы проводились. Разные мастерские работают по личным стандартам: одни тщательно тестируют устройство и используют оригинальные комплектующие, другие лишь очищают корпус и выдают гаджет за восстановленный.

Основной риск - наличие неоригинальных деталей или скрытых повреждений, например после падений или попадания влаги. В случае повторной поломки рассчитывать на гарантийный ремонт обычно нельзя - производители не обслуживают такие устройства.