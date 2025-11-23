COP30: бразильская "самба" на костях климата проиграла бакинскому прагматизму

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Мне не нужно находиться сейчас в душном, парализованном пробками бразильском Белене, столице штата Пара - хотя некоторые ошибочно называют сей городок "Белем" - чтобы чувствовать запах управленческого разложения, который исходит от уже закончившегося COP30. Мои мониторы в бакинском офисе ежеминутно обновляются сводками международных агентств, закрытыми отчетами дипломатических миссий и гневными сообщениями коллег, застрявших где-то между портовыми трущобами штата Пара и "Голубой зоной". И эта дистанция лишь обостряет оптику.

Наблюдая за происходящим из Баку - города, который ровно год назад задал эталон проведения глобальных форумов, - вижу не просто организационный сбой. Я вижу системный крах. Разворачивающаяся в Бразилии драма - это идеальный фон, на котором величие и эффективность азербайджанской государственной машины становятся неоспоримым историческим фактом даже для самых заядлых скептиков.

Год назад, в ноябре 2024-го, мы принимали мир. Мы не просто открыли двери - мы выстроили безупречно работающий механизм, где логистика была незаметной, безопасность - тотальной, а переговоры - результативными. Бразилия же, претендующая на роль лидера Глобального Юга, показала миру, что происходит, когда политический популизм сталкивается с суровой реальностью логистики и финансов.

COP29 в Баку был крупнейшим международным мероприятием в истории Азербайджана: зарегистрировано 76 тысяч участников, а саммит прошел в переоборудованном Олимпийском стадионе, адаптированном под все требования ООН - от логистики до безопасности.

За несколько месяцев был фактически создан полноценный конгресс-хаб: транспортная схема, отдельные VIP-маршруты, аккредитационные зоны, система безопасности и IT-инфраструктура. Подготовка не импровизировалась по ходу дела - по ней работали и отдельно брифовали делегации: от плана транспортного обслуживания до проживания для глав государств.

Не менее важно, что Баку подошел к COP29 как к инструменту собственной трансформации: Азербайджан официально зафиксировал курс на увеличение доли возобновляемой энергетики до 30% к 2030 году и позиционировал себя как будущий экспортер "зеленой" электроэнергии в Европу.

Давайте отложим в сторону дипломатическую вежливость. То, что мы увидели в Белене - это позор. И этот позор требует хладнокровного препарирования. Сравнивая сухие цифры и факты бакинского триумфа с бразильской импровизацией, мы получаем наглядное пособие о том, как отличается государство, умеющее работать, от государства, умеющего только обещать.

Начнем с того, что бросался в глаза любому делегату. Климатический саммит - это 60-70 тысяч человек. Это население небольшого города, которое нужно кормить, возить, охранять и обеспечить отдыхом.

В 2024 году Баку принял этот вызов с холодным спокойствием состоявшегося государства. Мы помним эти дни: идеально отлаженный ритм аэропорта Гейдар Алиев, где делегаты проходили границу за минуты. Выделенные линии на проспектах, по которым электробусы летели с точностью японских поездов. Гостиничный кластер, который без напряжения проглотил десятки тысяч гостей, от президентов до эко-активистов. Баку был стерилен, безопасен и функционален. Это была витрина эффективности.

Белен же был чуть ли не логистическим адом. Бразильские власти, зная о дефиците отелей, совершили фатальную ошибку, сделав ставку на круизные лайнеры в порту. Это решение стало символом провала. Дноуглубительные работы, на которые потратили миллионы реалов, оказались халтурой. Лайнеры стояли на дизель-генераторах, отравляя воздух, за чистоту которого якобы борются участники. Делегаты называли эти суда "плавучими фавелами" за перебои с водой и скученность.

На улицах - транспортный тромб. Дорога до конгресс-центра Hangar занимала три часа. Три часа, выброшенные из жизни мировой элиты ежедневно! В Баку логистика была невидимой, как хороший сервис. В Белене она стала главным ньюсмейкером, затмив повестку. И это не случайность. Это разница между азербайджанским педантизмом и латиноамериканской "маньяной". Баку доказал, что умеет проводить мероприятия уровня Олимпиады. Белен доказал, что амбиции Лулы да Силвы разбились о бразильскую коррупцию и бесхозяйственность.

Но оставим быт туристам. Поговорим о большой политике. История судит саммиты по документам. И здесь сравнение Бакинского пакта и Беленской декларации выглядит как сравнение докторской диссертации с школьным сочинением.

COP29 в Баку войдет в историю как "Финансовый Рамштайн". Именно тут, на берегах Каспия, была решена задача, которую мир не мог решить 15 лет. Азербайджанское председательство совершило невозможное - утвердило Новую коллективную количественной цель (NCQG).

Вспомните этот момент истины. Мы заставили Глобальный Север вывернуть карманы. Мы зафиксировали цифру: 300 миллиардов долларов прямого публичного финансирования ежегодно к 2035 году и общая мобилизация 1,3 триллиона долларов. Это не абстрактные обещания. Это юридически обязывающий документ, подписанный в Баку. Это фундамент.

В Баку был согласован новый коллективный количественный ориентир по климатическому финансированию - тот самый Baku Finance Goal, который одновременно стал новой редакцией NCQG.

По решению COP29 развитые страны взяли на себя цель - к 2035 году обеспечивать как минимум 300 млрд долларов в год климатического финансирования для развивающихся стран, что формально втрое выше прежней планки в 100 млрд.

Но Бакинский пакет не ограничился цифрой "300 млрд". Одновременно был утвержден более широкий ориентир: мобилизовать к 2035 году не менее 1,3 трлн долларов в год климатического финансирования для развивающихся стран за счет совокупности публичных и частных источников.

И здесь важны три моменты.

Во-первых, это не просто политическая декларация. В документах прописаны приоритеты - наименее развитые страны, малые островные государства, Африка. То есть деньги не "размазываются" по всем подряд, а привязываются к наиболее уязвимым экономикам.

Во-вторых, Baku Finance Goal связан с архитектурой реальных институтов - Фонд реагирования на потери и ущерб, Зеленый климатический фонд, Глобальный экологический фонд, Фонд адаптации. В решениях COP29 прямо даны поручения по руководящим принципам для этих структур и их роли в реализации нового финансового ориентира.

В-третьих, Баку не ограничился "целевой цифрой", а предложил дорожную карту - Baku-Belém Roadmap to 1.3T. Суть простая: к COP30 в Белене должны быть показаны конкретные механизмы, как из "сотен миллиардов" сделать "триллионы" - через реформу многосторонних банков развития, стимулирование частного капитала и выстраивание национальных платформ проектов в развивающихся странах.

То есть уже к моменту передачи эстафеты Бразилии Азербайджан оставил не красивый лозунг, а довольно жестко структурированный мандат: к COP30 показать, как именно будет закрываться разрыв между потребностью в финансировании и практическими потоками.

Теперь посмотрим на Белен, который должен был стать логичным продолжением бакинской логики.

Идея вынести COP30 в сердце Амазонии выглядела на бумаге блестяще. Бразилия под руководством Лулы строила нарратив "Народного COP" - близости к лесам, к коренным народам, к тем, кто реально живет на переднем крае климатических рисков.

Город с ограниченной гостиничной инфраструктурой, в нормальное время располагающий примерно 18 тысячами гостиничных мест, столкнулся с необходимостью принять более 50 тысяч участников.

Цены на жилье взлетели до абсурда - до нескольких тысяч евро за ночь за скромные номера. В конце июля 2025 года в рамках "бюро COP" ООН пришлось проводить экстренное совещание из-за жалоб делегаций, прежде всего из Африки и Латинской Америки, которые прямо говорили: они физически не могут оплатить размещение в нужном составе.

Бразильской стороне пришлось в пожарном режиме выстраивать "латку" из круизных лайнеров, армейских казарм, школьных общежитий и переоборудованных мотелей. Даже после этих мер, по оценке европейских источников, 49 стран продолжали искать размещение уже накануне открытия саммита.

Еще за три месяца до старта специалисты по рискам предупреждали: город столкнется одновременно с угрозой преступности, возможными протестами, риском затоплений и нестабильным качеством инфраструктуры и услуг.

Эти прогнозы подтвердились.

За несколько дней до саммита французские источники отмечали серьезные сомнения в способности местных сил правопорядка гарантировать безопасность около 50 тысяч участников - на фоне жесткой полицейской операции в Рио, унесшей почти 120 жизней. Региональные власти вынуждены были просить у федерального центра введения режима "гарантирования закона и порядка", фактически передавая контроль за безопасностью армии.

И даже это не стало последней тревожной точкой. На финальной неделе COP30 в самой "священной" точке - в голубой зоне под контролем ООН - вспыхнул пожар. Возгорание началось в районе павильона, где располагались национальные экспозиции, за считанные минуты был эвакуирован весь комплекс, 13 человек пострадали от отравления дымом, работа саммита в ключевой переговорный день была парализована примерно на семь часов.

На контрасте с Бакинским Олимпийским стадионом, превратившимся в отлаженный конгресс-комплекс, Белен показал временную конструкцию, не выдерживающую реальной нагрузки ни по электрике, ни по климатическим, ни по эвакуационным требованиям.

Ряд аналитиков прямо назвали подготовку COP30 "логистическим кошмаром", где разговоры о климатической справедливости соседствуют с реальной эксклюзивностью: тем, кто не может заплатить за билет до Амазонии и проживание, просто не остается места за столом.

И это не теория. Латиноамериканские журналисты и НКО открыто признавали: из-за высоких цен и сложной логистики многие вынуждены сокращать команды, а кто-то вообще отказался от поездки.

То есть уже до старта COP30 стало понятно: вместо "народного саммита" Белен рискует превратиться в одну из самых закрытых и дорогих конференций по климату за всю историю.

Президент Лула привез красивую идею фонда "Тропические леса навсегда" (TFFF). Запрос - 250 миллиардов. Результат? Пшик. По состоянию на сегодня, фонд не набрал и 5% от суммы. Почему? Потому что серьезные игроки - США, Китай, ЕС - уже "отстрелялись" в Баку. Азербайджан забрал весь банк, грамотно аргументировав необходимость глобального, а не узкоспециализированного финансирования. Баку стал кассой, где выдают деньги. Белен стал папертью, где просят милостыню, но никто не подает.

Есть еще один аспект, о котором молчат мейнстримные СМИ, но о котором кричат эксперты. Статья 6 Парижского соглашения. Это правила игры мирового углеродного рынка.

Девять лет мир бился над этими правилами. В Глазго провалились. В Шарм-эш-Шейхе провалились. В Дубае завязли. В Баку Мухтар Бабаев ударил молотком в первый же день. Стандарты статьи 6.4 были приняты. Мы запустили глобальный рынок, который экономит мировой экономике 250 миллиардов долларов в год. Мы дали бизнесу инструмент.

Что сделала Бразилия? Она попыталась этот инструмент сломать. В Белене шла отчаянная попытка переписать бакинские стандарты под предлогом "защиты суверенитета Амазонии". Это не защита. Это саботаж. Инвесторы, которые поверили решениям Баку и начали вкладывать в карбоновые проекты, сейчас в ужасе сворачивают активность. Баку строил мосты между рынками. Белен высторила стены.

Успех COP29 был феноменом азербайджанской дипломатии. Президент Ильхам Алиев использовал уникальный статус Азербайджана - лидера Движения неприсоединения и надежного энергетического партнера Европы - чтобы посадить за один стол непримиримых врагов. В Баку малые островные государства (SIDS), тонущие в океане, впервые получили реальный доступ к Фонду потерь и ущерба. За первые дни бакинского саммита фонд был капитализирован на 700 с лишним миллионов долларов. Это были живые деньги на счетах.

Баку был центром принятия решений. Мы интегрировали климат в реальную экономику (вспомните инициативу BICFIT). Мы подписали реальные контракты по "зеленому коридору" через Черное море. Мы продавали энергию и решения. Бразилия продает чувство вины и моральное превосходство, но покупателей на этот товар в мире реальной политики уже нет.

Состав участников в Белене также говорит о многом. По данным коалиции Kick Big Polluters Out, примерно один из 25 участников COP30 связан с индустрией нефти, газа и угля - это около 1600 лоббистов ископаемого топлива, рекордный показатель для климатических переговоров.

Параллельно независимое расследование показало, что на саммит приехало более 300 лоббистов от крупного агробизнеса - мясо, молоко, пестициды, агрохимия, биотопливо. Это превышает по численности делегации некоторых крупных экономик.

То есть COP30, задуманный как "саммит Амазонии и коренных народов", по факту стал площадкой с беспрецедентной плотностью представителей тех отраслей, которые во многом и создают климатическую проблему - ископаемая энергетика и индустриальное сельское хозяйство.

Да, Бразилия обеспечила рекордное присутствие коренных народов - около тысячи представителей напрямую в зонах COP и до двух тысяч в параллельных пространствах, создано и объявлено несколько новых территорий для коренных общин.

Но даже на этом фоне мы увидели блокирование входа на саммит колоннами протестующих, конфликты с силовиками и лозунги "Наша земля не продается" на фоне переговоров о климатическом финансировании.

Когда к этому добавляется тот факт, что США впервые в истории COP вообще не направили официальную делегацию - на фоне курса администрации Трампа, закрывшей офис климатической дипломатии, - а их роль частично якобы компенсировала неформальная делегация Калифорнии, сам баланс сил на Беленском саммите был еще более неоднозначным.

Когда через неделю делегаты начали покидать Белен, проклиная местную логистику и подсчитывая убытки от украденных в фавелах айфонов, мир окончательно осознал масштаб того, что было сделано в Баку.

Азербайджан показал мастер-класс того, как средняя по размеру страна может стать глобальной сверхдержавой в конкретный момент времени благодаря интеллекту, дисциплине и политической воле. Мы провели "COP действий". Бразилия реализовала "COP разговоров".

Разница между нами фундаментальна. Баку - это город, где нефть превратили в капитал, а капитал - в инфраструктуру и влияние. Белен - это город, где природа богата, но управление убого.

Итоговый документ COP30 стал пустым набором деклараций, который забудут на следующий день. "Бакинский консенсус" и цифры NCQG останутся в международных договорах на десятилетия. Мы написали правила, по которым мир будет жить. Бразилия не смогла даже организовать вечеринку по поводу этих правил.

Баку дал миру работающую точку отсчета - по финансам, по Фонду потерь и ущерба, по связке "адаптация - технологии - тематические инициативы". И сделал это без логистического хаоса, без пожаров в голубой зоне, без сотен жалоб на недоступность жилья.

Белен, наоборот, продемонстрировал, как политически правильный, эмоционально сильный выбор локации превращается в управленческий и коммуникационный кризис, если за ним не стоит такая же холодная инженерия, какая была в Баку.

В этом смысле разница между COP29 и COP30 действительно "на голову" - но не потому, что Баку "наш", а Белен "чужой". А потому, что в Баку в 2024 году был продемонстрирован рабочий стандарт глобальной климатической конференции, который Белен в 2025-м пока не смог ни повторить, ни превзойти.

И когда в аналитических отчетах через несколько лет будут подводить итоги десятилетия после Парижского соглашения, у меня нет сомнений: в разделе о финансах и институтах отдельная глава будет называться "Бакинский прорыв", а в разделе о COP30 будет много страниц о том, как не надо готовить "народные саммиты".

Это жесткий вывод. Но политика - дело жесткое.

И в этой игре Азербайджан выиграл с разгромным счетом.