Видео с места, где начался сильный пожар в Ясамальском районе Как сообщалось ранее, в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, произошёл пожар, в результате которого погибли 3 человека и 27 человек отравились дымом. Как передает Day.Az, "İctimai TV" опубликовало кадры с места, где начался пожар. Представляем данное видео:
