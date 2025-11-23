"РБ Лейпциг" обыграл "Вердер"

Завершен матч 11-го тура Бундеслиги, в котором играли "РБ Лейпциг" и "Вердер" (Бремен). Победу со счетом 2:0 в этой игре одержали "быки", сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Ассан Уэдраого открыл счет на 63-й минуте, Ксавер Шлагер удвоил преимущество команды на 80-й минуте.

После этой игры "РБ Лейпциг" с 25 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, "Вердер" с 15 очками находится на восьмой строчке.