Вниманию желающих совершить хадж

В текущем году министерство Саудовской Аравии распорядилось, чтобы все хадж-миссии по миру начинали приём документов на следующий хадж сразу после завершения предыдущего.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщил руководитель отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Вюсал Джахангири.

По его словам, процесс оформления виз в этом году тоже стартовал значительно раньше обычного и, согласно полученной информации, завершится до окончания месяца Рамазан. "Поэтому обращаемся к нашим гражданам, планирующим совершить хадж, с просьбой не откладывать подачу заявок, чтобы успеть забронировать места. Рекомендуем паломникам, намеренным отправиться в хадж, подавать документы как можно раньше", - отметил он.