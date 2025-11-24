https://news.day.az/sport/1797477.html Игрок сборной Англии дал пощечину тренеру Главный тренер сборной Аргентины по регби Фелипе Контепоми обвинил английского фланкера Тома Карри в оскорбительном поведении и применении физической силы после матча в Твикенхэме. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters. "Он подошел и дал мне пощечину", - сообщил Контепоми на послематчевой пресс-конференции.
Со стороны английской команды главный тренер Стив Бортвик признал, что в туннеле произошел конфликт, но заявил, что лично не видел инцидента.
"Любой, кто знает Тома Карри, подтвердит безупречность его характера", - отметил Бортвик.
