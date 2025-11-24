В Азербайджане начнут штрафовать за непристойное поведение в соцсетях

Мелкое хулиганство, то есть действия, нарушающие общественный порядок, явно свидетельствующие о неуважении к обществу, но не сопровождающиеся применением насилия к гражданам или угрозой его применения, или уничтожением или повреждением чужого имущества, будет наказываться штрафом в размере от 50 до 100 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который обсуждался сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике, государственному строительству и правам человека в формате видеоконференции.

Согласно законопроекту, если с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя применение этих мер будет признано недостаточным, будет назначен административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, в случае публичной демонстрации в интернет-информационном ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети действий, оскорбляющих общественную нравственность и явно выражающих неуважение к обществу, то есть произнесения безнравственных выражений или совершения жестов, создающих впечатление такого содержания, а также демонстрации частей человеческого тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-нравственным ценностям, налагается штраф в размере от 500 до 1000 манатов. Если с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя применение указанных мер будет признано недостаточным, назначается административный арест на срок до 30 суток.

При повторном совершении вышеуказанного правонарушения в течение 1 года со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного взыскания налагается штраф в размере от 1000 до 2000 манатов. Если с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя применение указанных мер будет признано недостаточным, будет назначен административный арест на срок до 2 месяцев.

Указанные в трех предыдущих пунктах наказания применяются, если совершенные деяния не влекут за собой уголовную ответственность по соответствующим статьям Уголовного кодекса.