Роналду довёл свой карьерный счёт до 954 голов

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил через себя 954-й мяч в своей карьере в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, 40-летний футболист замкнул передачу Навафа Аль-Бушала, выполнив удар в падении через голову на 96-й минуте встречи с "Аль-Халидж", которая завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Роналду - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.