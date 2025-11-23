И снова - про "двойные стандарты" на примере действий ЕС

Автор: Акпер Гасанов

Совместная инициатива Евросоюза, Украины и Канады по проведению саммита Международной коалиции за возвращение украинских детей стала знаковым дипломатическим шагом. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эту тему "первостепенным вопросом глобальной повестки" и подчеркнула, что десятки тысяч украинских детей должны быть возвращены домой.

Эмоциональность, с которой европейские лидеры выступают по украинской теме, полностью оправдана и соответствует нормам международного права. Однако эта же эмоциональность через мгновение превращалась в молчание, когда речь заходила о другом постсоветском конфликте. О конфликте, где 20% территории суверенного государства были оккупированы десятилетиями. О конфликте, где сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. О конфликте, где дети тоже становились заложниками трагедии.

Речь, разумеется, об Азербайджане, пятая часть территорий которого почти три десятка лет находилась под армянской оккупацией. И здесь возникает главный вопрос: почему принципиальность ЕС работает выборочно? Но прежде, чем ответить на этот вопрос, хочу кое о чем напомнить. А именно - о последовательной, неизменной, основанной на уважении к международному праву, позиции нашей страны.

Еще до начала полномасштабной российско-украинской войны Азербайджан занял чёткую и не двусмысленную позицию. Баку поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины еще тогда, когда Россия аннексировала Крым. Кроме того Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно публично говорил, что Украина не должна идти на уступки под внешним давлением и соглашаться на потерю своих территорий.

Наша поддержка не ограничилась заявлениями. Азербайджанская гуманитарная помощь Украине приблизилась к 50 млн евро. Причем, помощь эта была и в самой важной для Украине сфере - энергетической. Официальный Баку подчеркивает, что и далее готов поддерживать Украину, мирные города которой страдают от ракетных и дроновых ударов со стороны России.

Кроме того, в нашей стране регулярно отдыхают и восстанавливаются украинские дети. При этом, не реагирует на угрозы и раздражение России, понимая, что речь идет о принципах международного права и гуманизма. Так Азербайджан помогал Украине ровно так же, как ранее помогал Грузии. В том числе и в периоды, когда Москва пыталась шантажировать Тбилиси газом или навязать силой политические решения. И естественно, что официальный Баку всегда подчеркивал территориальную целостность Грузии, поставлял газ, стабилизировал энергетический сектор соседней страны.

Как видим, во всех этих случаях Азербайджан действовал последовательно, опираясь на одну базовую идею: страна-жертва оккупации имеет право на поддержку. И, казалось бы, именно такие действия официального Баку должны быть особенно ценны для Европейского союза. Но все это - в теории, а на практике мы увидели совсем иное. Когда армянские вооруженные силы оккупировали 20% территории Азербайджана, Европа занимала роль политического наблюдателя.

Ни разу ЕС не ввел санкции против Армении, несмотря на резолюции Совбеза ООН, требующие вывести войска. Не было со стороны ЕС масштабной финансовой, гуманитарной или военной помощи Азербайджану. Не было настойчивых заявлений европейских лидеров о судьбах азербайджанских детей-беженцев и перемещенных лиц. Не было давления со стороны ЕС на те силы, которые требовали от Азербайджана смириться с оккупацией.

Парадокс в том, что сегодня ЕС решительно требует от США "не идти на уступки России" в вопросе Донбасса, но вчера этот же ЕС спокойно предлагал Азербайджану различные форматы "компромисса" , фактически легитимизирует оккупацию. Получается, что в одних случаях территориальная целостность - это священный принцип, а в других - удобная фигура дипломатической речи.

Именно вспоминая обо всем этом понимаешь уникальность исторической победы Азербайджана в 44-дневной войне 2020 года и полного восстановления территориальной целостности нашей страны в результате однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе в сентябре 2023 года. Все это было достигнуто без военной помощи больших держав и вопреки их желанию.

Европейский союз так и не поднялся выше уровня общих заявлений. Он не осудил Армению за почти три десятилетия оккупации наших земель. Он не инициировал международные программы по реабилитации азербайджанских беженцев, которых было сотни тысяч. Он не думает даже о выделении финансовой помощи Азербайджану в восстановлении наших освобожденных территорий. Да, Азербайджан со всеми этими вызовами справился и справится в будущем самостоятельно. Но мы всегда будем помнить и цену наших побед и цену "двойных стандартов" со стороны ЕС.