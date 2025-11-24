Тяжелое ДТП в Швеции с участием автобуса - десятки пострадавших
В Швеции в результате ДТП с участием автобуса, который перевозил студентов, пострадали 56 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила местная газета Sweden Herald.
"В результате аварии, произошедшей в субботу утром между Сторуманом и Вильхельминой, пострадали 56 человек. 10 человек были доставлены в больницу на машине скорой помощи", - говорится в материале.
Уточняется, что на данный момент в медицинских учреждениях остаются восемь пострадавших, остальные продолжат лечение амбулаторно.
По данным издания, будет проведен осмотр автобуса, ведется расследование по статье о халатности на дороге, но обвинения еще никому не предъявлены. В автобусе в момент аварии находились студенты по обмену из ряда государств.
