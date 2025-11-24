Минобороны Азербайджана предупредило население

24-28 ноября на территории близ полигона "Пирекешкюль", а также на территории Агдеринского района будут утилизированы боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к использованию.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны.

"Призываем население не паниковать из-за звуков взрывов, причин для беспокойства нет", - отметили в Минобороны.