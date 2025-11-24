В Баку проходит I Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ

Во дворце "Гюлистан" в Баку проходит официальная церемония открытия Форума солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств, организованного по инициативе Азербайджана, принявшего председательство в организации на следующий период.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в форуме примут участие более 500 представителей гражданского общества из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра.

Это крупнейшее по количеству участников мероприятие, организованное Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Отметим, что на вчера делегации посетили Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов, памятник турецким шехидам, Парк Победы, а также ознакомились с Центром Гейдара Алиева.

В рамках форума пройдут две панельные дискуссии.

На панельной дискуссии "Зангезурский коридор: мост, соединяющий тюркскую географию" будет обсуждена подготовка к новым условиям после открытия Зангезурского коридора и инициативы институтов гражданского общества тюркского мира в этом направлении.

Вторая панельная дискуссия пройдет на тему "I Форум сотрудничества азербайджано-казахстанских НПО". Отметим, что на двусторонней основе в 2022 году состоялся форум сотрудничества НПО Азербайджан-Турция, в 2023 году - Азербайджан-Узбекистан, а в 2024 году - Узбекистан-Азербайджан. В продолжение этой серии в текущем году планируется провести обмен опытом и знаниями между НПО Казахстана и Азербайджана, а также изучить возможности углубления сотрудничества. В предстоящий период планируется проведение аналогичных мероприятий с Кыргызстаном, Венгрией, Турецкой Республикой Северного Кипра и Туркменистаном.

Дискуссии завершатся художественно-культурной программой.

25 ноября форум продолжит работу в Нахчыване.

