Сотни туристов эвакуированы из отелей на юге Таиланда из-за наводнения

Более 400 туристов переселили из отелей в приюты на юге Таиланда из-за мощного наводнения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет издание Khaosod English.

Уточняется, что стихия бушует в южной провинции Сонгкхла.

"Власти заявили в воскресенье, что 402 туриста из 17 отелей были размещены в приютах в городе Хатъяй, другие - на городском автовокзале. Гостей из Малайзии отвезли до пограничного пункта Сада", - говорится в материале.

В настоящее время министерство туризма страны активно работает с посольствами и туристическими агентствами разных стран, а также с властями Таиланда, чтобы переместить сотни туристов из района затопления в безопасные места.