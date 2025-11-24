Бакинский офис TİKA подписал тысячи проектов в рамках устойчивого сотрудничества

Бакинский офис Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) подписал около 2000 проектов в целях устойчивого сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил глава Бакинского офиса TİKA Хайреттин Озчелик в ходе выступления на официальной церемонии открытия форума солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркоязычных государств (ОТГ) в Баку.

Он отметил, что с момента своего основания TİKA реализовала более 30 000 проектов и мероприятий в более чем 170 странах мира. Миссия организации всегда заключается в поддержке экономического, социального и гуманитарного развития стран в рамках международного сотрудничества Турции, а также в реализации устойчивых проектов и инициатив, которые будут сохранять и передавать в будущее наше общее историческое и культурное наследие:

"В соответствии с этой миссией наш бакинский офис, один из первых офисов TIKA, подписал около 2000 проектов в целях устойчивого сотрудничества. Мы развиваем братские отношения с тюркскими республиками в различных областях: от образования до здравоохранения, от наращивания потенциала до сохранения исторического наследия.

Мы хотим продолжать открывать для себя наше общее наследие и делиться современным опытом, действуя с осознанием того, что гражданское общество является одним из основных столпов современных государств. Гости, участвующие в этом мероприятии, будут также делиться друг с другом опытом в сфере гражданского общества, и наша дружба будет ещё больше укрепляться".