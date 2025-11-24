Гибридные и идеологические угрозы – эксперты на платформе "Baku Network"

При организаторстве Аналитического и исследовательского общественного объединения "Baku Network" состоялся очередной "круглый стол".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии, модератором которого выступил заместитель главного редактора газеты Azernews Эльнур Энвероглу, обсуждались гибридные и идеологические войны.

Э.Энвероглу отметил, что сегодня мир вступил в войну, в которой не используются орудия и снаряды.

"Это информационная война. В настоящее время крупные державы используют информацию как оружие против малых государств", - сказал он.

Председатель комиссии по международным связям Совета печати Азербайджана (СПА), заслуженный журналист Мушфиг Алескерли отметил, что появились новые механизмы ведения информационной войны в более жесткой форме.

"Если раньше информационная война велась с помощью традиционных СМИ, то сегодня их заменили цифровые платформы. Эти цифровые платформы создают возможность для того, чтобы дезинформация проникала в каждый дом", - сказал он.

Политический эксперт Мурад Сададдинов отметил, что у каждой эпохи есть свой информационный инструмент.

"Раньше это была бумага. Теперь это телефоны, которые есть у каждого из нас. Эти телефоны смогли охватить большую аудиторию за короткое время. Сегодня против Азербайджана ведутся масштабные пропагандистские кампании, связанные с искусственным интеллектом. Изучая эти материалы, мы понимаем, что это продукт искусственного интеллекта. Так что мы должны стремиться к тому, чтобы другие тоже знали об этом, в связи с этим должен быть разработан механизм", - сказал он.

Затем выступил руководитель Аналитического и исследовательского общественного объединения "Baku Network" Эльчин Алыоглу, который отметил, что мы можем воспользоваться опытом Израиля в информационной войне.

"В Израиле есть специальная программа, которая мгновенно выявляет фейковую информацию, распространяемую против страны, и регистрирует ее как противоречащую государственным интересам. В некоторых случаях в Израиле отключают Wi-Fi, а специальная программа обеспечивает связь через GPS на расстоянии 100-200 метров или даже 1 километра. Главное - это GPS. Именно поэтому китайцы и россияне создали новые программы без GPS. Максимум через 5 лет телеканалы будут считаться такими же устаревшими СМИ, как газеты. В настоящее время западные СМИ перешли от фактологической журналистики к эмоциональной", - сказал он.

Заместитель директора информационного агентства Trend, политический обозреватель Сахиль Керимли подчеркнул, что как местные телеканалы, так и местные медиаструктуры и также газеты играют большую роль в предоставлении обществу достоверной информации.

"Информационная война, развязанная против Азербайджана, несколько лет назад характеризоваласьпредвзятыми позициями и клеветой. Со временем эти круги увидели, что давление на Азербайджан не работает. После этого они перешли к гибридной войне. Гибридная война ведется с помощью искусственного интеллекта и является опасной тенденцией. Но я не верю, что большинство населения Азербайджана воспринимает фейковые изображения и новости, подготовленные искусственным интеллектом, как правду. Если в будущем с помощью искусственного интеллекта против Азербайджана будет подготовлено что-то, представляющее опасность, общество должно быть к этому готово", - сказал он.

Представляем вниманию читателей полную видеозапись передачи: