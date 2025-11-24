Китайский автомобиль проехал 25 тыс. км без замены масла

Машина марки BYD, прежде критикуемая за качество, на этот раз оказалась в центре обсуждений уже благодаря своей неожиданной выносливости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, один из бакинских автомастеров опубликовал видео, в котором отметил, что с двигателем автомобиля BYD, проехавшего 20 тысяч километров без замены масла, ничего не случилось - лишь образовался нагар.

Отметим, что срок замены масла в автомобиле зависит от типа двигателя, стиля вождения и качества используемого масла. Самым долговечным считается полностью синтетическое масло. Обычно идеальным интервалом называют пробег от восьми до двенадцати тысяч километров.

Длительные простои в пробках, частые короткие поездки, а также частые запуски в холодную погоду создают дополнительную нагрузку на двигатель. В таких условиях интервал замены масла целесообразно немного сократить. Следует учитывать также возраст и состояние двигателя: старые двигатели могут требовать более частой замены масла.