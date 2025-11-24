В Италии работа молодого азербайджанского учёного-исследователя о долголетии вызвала большой интерес

В Милане (Италия) на II Конференции по биохимии, биотехнологии и стволовым клеткам Азербайджан представила диссертант Института физиологии имени Абдуллы Караева и преподаватель Бакинского базового медицинского колледжа №2 Гюляр Зейналова. На мероприятии с докладами выступили представители известных университетов и учёные из различных стран, включая США, Великобританию, Австралию, Данию, Корею, Японию, Бразилию, Финляндию, Аргентину и другие.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend молодой ученый-исследователь.

В рамках конференции Гюляр Зейналова выступила в качестве спикера с докладом на тему "Age dynamics of biochemical indicators during physiological aging in centenarians living in Goychay region of Azerbaijan" (Возрастная динамика биохимических показателей при физиологическом старении у долгожителей, проживающих в Гёйчайском районе Азербайджана). Доклад вызвал большой интерес участников, был высоко оценён ведущими специалистами, а ряд профессоров выразили Зейналовой благодарность. В связи с актуальностью темы спикеру было адресовано множество вопросов.

Гюляр Зейналова была удостоена специального сертификата за свою научную деятельность и значимость представленного исследования.

"В современном мире значение биохимии чрезвычайно велико. Эта область науки играет важную роль в развитии медицины и здравоохранения, в определении причин заболеваний и путей их лечения. Во время выступления обсуждались важные научные вопросы, такие как биохимические факторы, продлевающие жизнь человека, перекисное окисление липидов и воздействие свободных радикалов, вызывающих преждевременное старение", - отметила Гюляр Зейналова.

Следует отметить, что Гюляр Зейналова окончила факультет биологии Бакинского государственного университета по специальности "Биохимия". Она получила степень магистра по специальности "Биохимия" в Институте биологии и медицины при Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Продолжила образование в аспирантуре Института физиологии Министерства науки и образования Азербайджана, прошла курсы повышения квалификации на кафедре биохимии Медицинского университета. Зейналова выступала на ряде местных и международных научных конференций, является автором нескольких научных статей и книги "Современная медицинская лабораторная диагностика".