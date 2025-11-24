В Милли Меджлисе обсуждены поправки в закон «Об информации, информатизации и защите информации»

24 ноября состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правовой политике, государственному строительству и правам человека в онлайн-формате.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Открывая заседание, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли отметил, что в повестку дня включен один вопрос - законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" (первое чтение).

На заседании была отмечена необходимость подготовки нового законопроекта по защите моральных ценностей, защите молодежи от вредоносного контента и уточнению механизмов ответственности в интернет-среде.

Отмечено, что основной целью законопроекта является защита общественной морали, особенно подростков и молодёжи, от вредоносной и неэтичной информации, распространяемой в социальных сетях, а также совершенствование действующего законодательства путём уточнения механизмов ответственности в интернет-среде.

Затем А.Гусейнли и председатель комитета по правам человека Захид Орудж высказали свое мнение о законопроекте, отметив, что он придаст импульс предотвращению негативных ситуаций, вызывающих недовольство в обществе.

В ходе обсуждения законопроекта выступили заместитель председателя Комитета по правовой политике и государственному строительству Эльшан Мусаев, депутаты Хикмет Мамедов, Вугар Рагимзаде, Мубариз Гурбанлы, Эльман Насиров, Турал Гянджалиев, Эркин Гадирли и Рази Нуруллаев, которые высказали свою точку зрения по законопроекту, озвучили свои замечания и предложения.

В завершение заседания законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении.

В совместном онлайн-заседании приняли участие заместитель председателя комитета по правам человека Арзухан Ализаде, депутаты Амина Агазаде, Кямран Байрамов, Сабир Гаджиев, Нурлан Гасанов, Фазаил Ибрагимли, Бахруз Магеррамов, Низами Сафаров, Сайяд Аран, Нагиф Гамзаев, Имамверди Исмаилов, Севиль Микаилова, Мирджалил Гасымлы и другие официальные лица.