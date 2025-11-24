Раскрыт механизм всепогодного обзора истребителя F-35
Истребитель пятого поколения F-35 способен работать в условиях, где большинство самолетов фактически "слепые" - сквозь облака, туман, дым и даже абсолютную темноту.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, это возможно благодаря комплексу инфракрасных датчиков, камерам с круговым обзором и мощному радару, которые создают для пилота полную картину поля боя при любой погоде, пишет Wionews.
EOTS: глаза, видящие тепло сквозь облака и дым
Электрооптическая система прицеливания (EOTS) сочетает в одном модуле инфракрасное излучение переднего обзора (FLIR) и инфракрасное поисково-сопроводительное (IRST). Она "ловит" тепловые сигнатуры самолетов и наземных объектов, позволяя пилоту отслеживать врага даже тогда, когда тот спрятан за облачностью или в темноте.
DAS: 360° обзора без мертвых зон
Еще одна уникальная система - DAS (Distributed Aperture System). Шесть инфракрасных камер, расположенных вокруг самолета, обеспечивают полный сферический обзор. Пилот видит все, что происходит вокруг: запуски ракет, приближение других самолетов или любые угрозы - в режиме реального времени и без оглядки назад.
Ночное видение без очков
Изображение DAS транслируется прямо на козырек шлема, поэтому F-35 не требует классических очков ночного видения. Пилот получает четкое видео даже в темноте, тумане, дыму или во время посадки на авианосец ночью - видно даже волны океана.
Радар AN/APG-81: видит в ливень и бурю
Активная радарная система AESA AN/APG-81 работает в любую погоду и обнаруживает цели на больших дистанциях. Радар поддерживает режимы "воздух-воздух" и "воздух-земля", не теряя эффективности во время дождя или плотной облачности.
Sensor Fusion: все данные на одном дисплее
Бортовой компьютер F-35 автоматически объединяет информацию со всех датчиков - EOTS, DAS, радара и других - в единое изображение. Пилоту не нужно переключаться между системами: он видит готовую, полную и понятную картину боя.
SWIR: видеть то, что скрывают облака
Обновленный Advanced EOTS использует коротковолновое инфракрасное излучение (SWIR), которое значительно лучше проникает сквозь облака. Оно позволяет разглядеть тени, блики и объекты, почти невидимые в обычном инфракрасном спектре.
Точные удары в любое время дня и ночи
Благодаря этому комплексу датчиков F-35 способен определять и поражать цели, не имея прямой видимости. Лазерная подсветка и GPS-координаты генерируются автоматически - пилоту достаточно подтвердить атаку.
F-35 фактически "видит" больше, чем человеческий глаз, и делает это в любую погоду. Это дает самолету колоссальное преимущество над противником, который остается практически слепым в тех же условиях.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре