Раскрыт механизм всепогодного обзора истребителя F-35

Истребитель пятого поколения F-35 способен работать в условиях, где большинство самолетов фактически "слепые" - сквозь облака, туман, дым и даже абсолютную темноту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, это возможно благодаря комплексу инфракрасных датчиков, камерам с круговым обзором и мощному радару, которые создают для пилота полную картину поля боя при любой погоде, пишет Wionews.

EOTS: глаза, видящие тепло сквозь облака и дым

Электрооптическая система прицеливания (EOTS) сочетает в одном модуле инфракрасное излучение переднего обзора (FLIR) и инфракрасное поисково-сопроводительное (IRST). Она "ловит" тепловые сигнатуры самолетов и наземных объектов, позволяя пилоту отслеживать врага даже тогда, когда тот спрятан за облачностью или в темноте.

DAS: 360° обзора без мертвых зон

Еще одна уникальная система - DAS (Distributed Aperture System). Шесть инфракрасных камер, расположенных вокруг самолета, обеспечивают полный сферический обзор. Пилот видит все, что происходит вокруг: запуски ракет, приближение других самолетов или любые угрозы - в режиме реального времени и без оглядки назад.

Ночное видение без очков

Изображение DAS транслируется прямо на козырек шлема, поэтому F-35 не требует классических очков ночного видения. Пилот получает четкое видео даже в темноте, тумане, дыму или во время посадки на авианосец ночью - видно даже волны океана.

Радар AN/APG-81: видит в ливень и бурю

Активная радарная система AESA AN/APG-81 работает в любую погоду и обнаруживает цели на больших дистанциях. Радар поддерживает режимы "воздух-воздух" и "воздух-земля", не теряя эффективности во время дождя или плотной облачности.

Sensor Fusion: все данные на одном дисплее

Бортовой компьютер F-35 автоматически объединяет информацию со всех датчиков - EOTS, DAS, радара и других - в единое изображение. Пилоту не нужно переключаться между системами: он видит готовую, полную и понятную картину боя.

SWIR: видеть то, что скрывают облака

Обновленный Advanced EOTS использует коротковолновое инфракрасное излучение (SWIR), которое значительно лучше проникает сквозь облака. Оно позволяет разглядеть тени, блики и объекты, почти невидимые в обычном инфракрасном спектре.

Точные удары в любое время дня и ночи

Благодаря этому комплексу датчиков F-35 способен определять и поражать цели, не имея прямой видимости. Лазерная подсветка и GPS-координаты генерируются автоматически - пилоту достаточно подтвердить атаку.

F-35 фактически "видит" больше, чем человеческий глаз, и делает это в любую погоду. Это дает самолету колоссальное преимущество над противником, который остается практически слепым в тех же условиях.