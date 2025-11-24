https://news.day.az/culture/1797539.html В Гянджинской государственной филармонии состоялась постановка "Ev dar" коллектива "Bu şəhərdə" - ФОТО В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова при участии любимых актеров коллектива "Bu şəhərdə" Рафаэля Искендерова и и Джошгуна Рагимова состоялась постановка "Ev dar", сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии. Спектакль получился интересным и динамичным, вызвав большой интерес у жителей города.
