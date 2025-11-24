В Гянджинской государственной филармонии состоялась постановка "Ev dar" коллектива "Bu şəhərdə"

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова при участии любимых актеров коллектива "Bu şəhərdə" Рафаэля Искендерова и и Джошгуна Рагимова состоялась постановка "Ev dar", сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Спектакль получился интересным и динамичным, вызвав большой интерес у жителей города. Юмор актеров, живые импровизации и деликатный подход к бытовым темам были встречены зрителями продолжительными аплодисментами.