Стоимость газа в Европе опустилась ниже $350

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник опускалась ниже $350 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стоимость газа не была такой низкой последние полтора года. Аналогичные показатели были зафиксированы 12 июля 2024 года.

Цена газа снижается на фоне обсуждения мирного плана Вашингтона по вопросам украинского урегулирования.