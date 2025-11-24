Пожар в многоэтажном здании в Баку

17:19

Пожар, возникший в квартире многоэтажного жилого дома на улице Мирали Гашгая в Насиминском районе Баку, был оперативно потушен силами МЧС.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, сотрудники МЧС не допустили дальнейшего распространения огня.

16:55

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в квартире многоэтажного дома по улице Мирали Гашгая в Насиминском районе города Баку. На место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной безопасности и Службы спасения особого риска МЧС.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.