Утвержден Меморандум о взаимопонимании в области статистики между Азербайджаном и Турцией

Утвержден "Меморандум о взаимопонимании в области статистики между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики", подписанный 3 октября 2025 года в городе Анкара.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 настоящего указа, Государственный комитет Азербайджанской Республики по статистике должен обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление правительству Турецкой Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.