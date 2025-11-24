В Национальном музее искусств пройдет мероприятие "Кялагаи - традиции, символы и тайны"

25 ноября в 16:00 в Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Лекция в музее" будет представлено мероприятие "Кялагаи - традиции, символы и тайны", сообщили Day.Az в пресс-службе музея.

Лекция, которую проведёт профессор, доктор философских наук Рена Ибрагимбекова, будет посвящена историческому развитию одного из уникальных видов азербайджанского искусства - кялагаи, его символическому содержанию и семантике традиционных орнаментов.

В рамках мероприятия будет организована выставка кялагаи из богатой коллекции музея. Участникам представится возможность ближе ознакомиться с гармонией цветов, изяществом узоров и тонкостями художественных традиций, воплощённых на нежном шёлке.

