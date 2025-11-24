Стало известно, сколько азербайджанские банки вложили в «зелёные» проекты

В первой половине 2025 года банковский сектор Азербайджана выделил 330 миллионов манатов (17% от общего объёма обязательств) на развитие устойчивых и "зелёных" проектов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талеха Кязымова в статье, опубликованной в онлайн-журнале "Central Banking" на тему "Содействие устойчивому развитию в период после COP29".

В статье отмечено, что на конференции COP29 банковский сектор страны объявил об инициативе "Обязательства по устойчивому финансированию" к 2030 году: "В рамках этого обязательства банковский сектор Азербайджана объявил о мобилизации двух миллиардов манатов (1,2 миллиарда долларов США) на развитие устойчивых и экологичных проектов к 2030 году. Стоит отметить, что только в первой половине 2025 года уже было выделено 330 миллионов манатов (17% от общей суммы обязательств). Эти значительные инвестиции демонстрируют решимость азербайджанских банков не только выполнять свои экономические обязательства, но и принимать на себя обязательства в области экологической устойчивости и социальной ответственности", - отмечено в статье.