В лучших концертных залах Европы звучит музыка азербайджанского композитора Франгиз Ализаде

После успешной премьеры в 2024 году "ŞÖVQ" на Cellobiennale-X в Амстердаме талантливый австрийский виолончелист Киан Солтани продолжает исполнять музыку азербайджанского композитора в ходе своих европейских гастролей. На телевизионных каналах и в газетах широко освещается тур Киана Солтани, где он неизменно представляет знаменитый опус председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки Франгиз Ализаде "Habil Sayağı" вместе с британским пианистом Бенджамином Гросвенором, сообщили Day.Az в пресс-службе СКА.

Эта замечательная пьеса неизменно вызывает огромный восторг искушенной европейской публики, которая неумолкающими аплодисментами вдохновляет музыкантов на все новое исполнение "на бис".

Продолжая концерт, Киан Солтани вдохновенно исполняет еще одну пьесу Франгиз Ализаде "Aşk havası", охарактеризованную журналистами как "воспаряющая к небесам песнь любви, заставляющая публику оторваться от бренной земли".

Концерты дуэта уже состоялись в Берлине, Мюнхене, Лондоне и Турине. Новая звезда в сфере виолончельного исполнительства Киан Солтани теперь планирует добавить в свой репертуар также Виолончельный концерт Фирангиз Ализаде "Mərsiyə".