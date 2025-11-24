Названы ключевые приоритеты ЦБА по устойчивому развитию

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определил несколько стратегических направлений деятельности в рамках повестки устойчивого развития.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязымова, опубликованной в онлайн-журнале "Central Banking" на тему "Содействие устойчивому развитию в период после COP29".

Отмечено, что эти стратегические направления деятельности включают в себя следующее:

содействие расширению сотрудничества с международными партнерами для усиления и укрепления институционального потенциала финансового сектора Азербайджана;

разработку и внедрение "зеленых" финансовых продуктов, таких как суверенные "зеленые" облигации и "зеленое" страхование, для финансирования экологически чистых проектов и поддержки устойчивых государственных и частных инвестиций;

внедрение комплексной системы отчетности в области устойчивого развития для повышения прозрачности, обеспечения экологической, социальной и управленческой (ESI) ответственности и укрепления доверия инвесторов;

интеграцию аспектов ESI и факторов климатического риска в банковскую нормативную базу и внедрение передовых инструментов, таких как ESI Risk Radar, для содействия выявлению и управлению системными рисками;

расширение сотрудничества между учреждениями и странами для содействия эффективному анализу климатических рисков. Проблемы, связанные с изменением климата, носят глобальный характер и требуют междисциплинарного подхода. Обмен информацией и совместные действия не только полезны, но и необходимы.

"ЦБА всецело привержен ведущей роли в развитии устойчивой финансовой системы. Благодаря своим инициативам, прочным партнерским отношениям и приверженности принципам устойчивого развития ЦБА стремится не только вносить вклад в "зеленую" трансформацию, но и поддерживать и продвигать глобальные усилия по борьбе с изменением климата. ЦБА стремится продвигать инновации в области зеленого финансирования, снижать системные риски, связанные с изменением климата, и создавать будущее, в котором экономическое процветание и экологическая устойчивость будут сосуществовать", - подчеркивается в статье.