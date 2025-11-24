Азербайджан и Эстония обсудили железно-дорожное сотрудничество

24 ноября в Баку состоялась встреча председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД, входит в холдинг AZCON) Ровшана Рустамова и главы Эстонских железных дорог (AS Eesti Raudtee) Кайдо Циммерманна.

Об этом Day.Az сообщили в АЖД.

Стороны выразили удовлетворение развитием взаимного сотрудничества, обсудили возможности более тесного сотрудничества в направлении увеличения грузопотока из Китая в Европу по международным коридорам, проходящим через Азербайджан.

Ровшан Рустамов отметил, что опыт Эстонии в области цифровых решений и интеллектуальной логистики в железнодорожном секторе открывает возможности для совместных инициатив, а стратегическое положение Азербайджана относительно Среднего коридора обеспечивает эффективный доступ к Центральной Азии и Китаю для Эстонии и всего Балтийского региона.

Было отмечено, что Азербайджан в последнее время предпринял важные шаги для поддержки развития Среднего коридора. Так, пропускная способность линии Баку-Тбилиси-Карс увеличена до 5 миллионов тонн в год, ускорены мультимодальные грузоперевозки благодаря интеграции Бакинского порта, а также создано совместное предприятие для развития этого коридора в рамках сотрудничества с Грузией и Казахстаном.

Глава Эстонских железных дорог Кайдо Циммерманн высоко оценил проделанную работу и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с АЖД.

Стороны выразили уверенность, что более широкое сотрудничество укрепит транспортную связность на региональном уровне и будет способствовать созданию современной, эффективной и устойчивой транспортной системы, соединяющей Европу и Азию.