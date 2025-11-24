Азербайджан представлен на фестивале “Multicultural Fusion” - ФОТО
На фестивале "Multicultural Fusion", который прошел в городе Пикту провинции Новая Шотландия (Канада), была представлена азербайджанская культура.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.
Отмечается, что проживающая в Канаде соотечественница, активистка диаспоры Мушфига Гулиева подробно рассказала участникам фестиваля о богатом культурном наследии Азербайджана, его традициях и национальной кухне. Посетители, подходившие к азербайджанскому стенду, с интересом слушали информацию о нашей культуре и пробовали блюда национальной кухни.
Богатое культурное наследие Азербайджана вызвало большой интерес на фестивале, знакомившем гостей с культурой разных стран.
