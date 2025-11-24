Названы сроки завершения реконструкции ж/д линии Сумгайыт-Ялама

В Баку прошла встреча председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (одна из компаний AZCON Holding) Ровшана Рустамова и руководителя Организации железных дорог Ирана Джаббара Али Закери.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО.

Согласно информации, на встрече обсуждалось двустороннее сотрудничество стран, в том числе развитие терминала Астара, расширение трехсторонних связей Азербайджан-Россия-Иран. Было отмечено, что работа, проводимая по коридору Север-Юг, укрепляет позиции Азербайджана как стратегической артерии, соединяющей торговые потоки, одной из важнейших на этом стратегическом маршруте.

Председатель AЖД отметил, что до конца года будет завершена реконструкция железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама, которая является важным сегментом проходящего через Азербайджан участка коридора Север-Юг. Также АЖД планирует завершить строительство терминала Aстара на территории Ирана в 1 квартале 2026 года.

Завершено 94% проектных работ по терминалу Aстара и около 82% строительно-монтажных работ. Терминал, который будет запущен на полную мощность в следующем году, обеспечит увеличение грузооборота и оперативное выполнение операций по транспортному сообщению Север-Юг.