Мультикультурные традиции Азербайджана обсудили в университете Флориды

В Еврейском музее Международного университета Флориды, расположенном в Майами (США), прошло мероприятие, посвященное азербайджанским традициям мультикультурализма и толерантности.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, мероприятие состоялось по инициативе родившейся в Азербайджане Эллы Лея, американского музыканта, композитора и писательницы.

Начальник отдела Государственного комитета по работе с диаспорой Салхат Аббасова, выступая на мероприятии, подчеркнула, что комитет всегда поддерживает активное участие соотечественников в общественно-культурной жизни как стран их проживания, так и Азербайджана. В своём выступлении она также рассказала о славной истории Победы Азербайджана и солидарности, приведшей к ней.

Инициатор мероприятия, автор и продюсер фильма "Скрипка Лейлы", автор книги "Одинокое небо" Элла Лея, чьи музыкальные произведения звучали в ряде голливудских фильмов, выразила свою любовь к Азербайджану и поделилась с участниками воспоминаниями о детстве и юности, связанных с Баку. Она рассказала о съемках получившего награду на кинофестивале в Монако фильма "Скрипка Лейлы", которые проходили в Губе и Баку.

Первая азербайджанская скрипачка, поступившая в музыкальную школу Джульярд, посол культуры и исследователь, выступавшая более чем в 40 странах мира, Сабина Ракчеева подчеркнула объединяющую роль музыки в построении мостов между культурами. Она рассказала о богатой культуре своей Родины - Азербайджана. Скрипачка исполнила ряд музыкальных произведений.

Руководитель Американо-Азербайджанской культурной ассоциации Тохфа Эминова представила участникам информацию о деятельности азербайджанской общины во Флориде.

Профессор университета Флориды Тюдор Парфитт в своем выступлении рассказал о традициях совместного сосуществования в Азербайджане.

Ответственный за программы образования, исследований и сотрудничества Еврейского музея Боаз Леви высоко оценил возможности, которые создало это мероприятие для популяризации Азербайджана. Исполнительный директор музея Сьюзан Глэдстон Пастернак отметила, что узнала много нового об Азербайджане и что такие встречи очень полезны для американской общественности.

Далее был показан фильм "Скрипка Лейлы", после чего были даны ответы на вопросы аудитории.

Обсуждения, посвященные традициям мультикультурализма и толерантности в Азербайджане, на следующий день продолжились в университете Майами. Элла Лея и профессор университета по религиозным исследованиям Генри Грин прочитали студентам лекцию об Азербайджане, его социально-культурной жизни и мультикультурных традициях.