Азербайджан и Грузия представили новые возможности совместного военного обучения
24 ноября в Институте военного управления, действующем в подчинении Национального университета обороны, состоялась встреча с руководством "Школы строительства оборонных институтов" (DIBS) министерства обороны Грузии.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Цель встречи состоит в проведении обсуждений с экспертами в сфере образования в рамках "Стратегической программы по обороне и безопасности" между министерствами обороны Азербайджана и Грузии, а также в ознакомлении грузинской стороны с политикой Азербайджана в области безопасности и обороны.
На брифинге грузинской делегации была предоставлена подробная информация об истории образования института, его миссии, структуре учебного процесса, образовательных программах и направлениях обучения, стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
Затем для гостей была организована экскурсия, в ходе которой они ознакомились с учебными возможностями института, а также получили информацию о проводимых в азербайджанской армии реформах в сфере военного образования и внедряемых новшествах.
В завершение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.
