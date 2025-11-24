Цифровые коридоры и национальная безопасность: урок Cloudflare

Автор: Азер Ахмедбейли

Когда несколько дней назад многие пользователи по всему миру вдруг обнаружили, что сайты - от новостных порталов до банковских сервисов - перестали открываться, это выглядело как очередной технический сбой. Люди видели лишь сообщения об ошибке, но на самом деле это был пример того, что происходит, когда из строя выходит один из магистральных узлов глобальной сети, и насколько глубоко современный цифровой мир зависит от этого.

Cloudflare - это компания, которая находится в самом центре мировой интернет-инфраструктуры. Через нее проходит значительная часть мирового интернет-трафика.

Если сделать сравнение, то Cloudflare - это как крупная развязка на трассе. Через неё идут гигантские потоки данных, и в момент, когда она по какой-то причине оказывается закрытой, движение останавливается далеко за ее пределами.

Это напомнило историю с танкером Ever Given несколько лет назад, который встал поперёк Суэцкого канала и на несколько дней фактически остановил движение на одном из самых загруженных морских маршрутов мира.

Если продолжить эту аналогию, то цифровая инфраструктура XXI века сильно напоминает транспортные коридоры предшествующих столетий - железные дороги конца XIX века, которые связывали рынки и империи, или Суэцкий и Панамский каналы, через которые проходила значительная доля мировой торговли.

Сегодня потоки данных стали новой формой экономического обмена, роль железных дорог играют магистральные каналы связи и передачи данных, роль проливов - компании, которые управляют интернет-трафиком, а облачные платформы - новым аналогом железнодорожных станций и морских портов. Разница заключается лишь в том, что раньше транспортный коридор можно было рассматривать на карте, а сейчас он скрыт в серверных помещениях и подводных кабелях.

Поэтому отключение Cloudflare оказалось не просто очередным инцидентом. Оно еще раз ясно показало, что от цифровых коридоров сегодня напрямую зависит экономическая устойчивость.

Экономическая жизнь стала цифровой, и её уязвимости стали цифровыми тоже, и здесь возникает ещё одна важная грань.

Если раньше жизненно важную транспортную инфраструктуру (железные дороги, порты и т.д.) и потоки товаров контролировали государства, то сегодня значительная часть цифровой среды принадлежит частным международным компаниям: Amazon, Google, Microsoft, глобальным DNS-операторам, а также компаниям вроде Cloudflare, чьи дата-центры разбросаны по всему миру. Они не связаны с интересами конкретной страны, не обязаны согласовывать свои решения с государствами, пользующимися их услугами, и действуют, руководствуясь, в первую очередь, коммерческими интересами. Юридические механизмы влияния на них минимальны.

При этом большая часть повседневной цифровой деятельности - от обычных онлайн-сервисов до работы государственных порталов - опирается на инфраструктуру этих компаний, что делает зависимость от них особенно чувствительной.

Это новый тип рисков, которые не связаны с политическими решениями государств и выходят за рамки дипломатических возможностей.

Для малых и средних стран этот вопрос становится частью национальной безопасности.

Зависимость от глобальных провайдеров ограничивает возможности этих стран управлять своей цифровой средой. Даже устойчивые национальные телеком-системы оказываются встроенными в международную инфраструктурную сеть, где некорректное решение одного глобального оператора может отразиться на работе целых отраслей экономики. Все это - не упрек или обвинение, а данность.

Экономическая устойчивость Азербайджана в будущем будет зависеть не только от нефти, газовых коридоров или транспортных маршрутов. Всё большее значение приобретает цифровая составляющая экономики: финансы, логистика, образование, государственные услуги, и она стремительно растет.

В этих условиях возникает необходимость в собственной устойчивой архитектуре данных - в локальных облачных платформах, собственных центрах обработки информации, устойчивых каналах связи. Это не устраняет зависимость полностью, но может распределить риски и снизить уязвимость от одного внешнего ресурса/оператора.

Хороший пример того, как эта логика реализуется на практике - проект подводного волоконно-оптического кабеля между Азербайджаном и Казахстаном по дну Каспийского моря. Этот будущий маршрут, известный как Trans-Caspian Fiber-Optic Cable и входящий в инициативу Digital Silk Way, должен соединить Европу и Азию новой магистральной линией передачи данных. Это уже не теоретическое рассуждение, а реальная физическая инфраструктура: конкретный кабель, который повысит пропускную способность региона и снизит зависимость от внешних маршрутов. Проект ещё в стадии реализации, но он показывает, что Азербайджан не только пользуется глобальными сетями, но и формирует свои собственные цифровые коридоры.

История с Cloudflare напомнила, что интернет - это не абстрактное пространство, а огромная физически существующая система из кабелей, серверов и центров обработки данных. Она стала новой инфраструктурой мира, от которой зависит экономика и повседневная жизнь.